MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>ABD gemisi tankerle çarpıştı: 10 kayıp 5 yaralı

    ABD gemisi tankerle çarpıştı: 10 kayıp 5 yaralı

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 07:24Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 07:24

    ABD Donanması, USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 10 askerlerinin kaybolduğunu, 5 askerlerinin de yaralandığını açıkladı.

    Yerel saatle Pazartesi 06.24'te (TSİ Pazar 23.24) meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre adını ABD'li senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı.

    İlk haberlere göre ABD destroyeri sol tarafından hasar gördü. Bu, ABD savaş gemilerinin son 2 ayda karıştığı ikinci vaka oldu.
    Haziran ayında da USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: ABD , petrol tankeri , donanma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri