ABD gemisi tankerle çarpıştı: 10 kayıp 5 yaralı

Yerel saatle Pazartesi 06.24'te (TSİ Pazar 23.24) meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre adını ABD'li senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankeriyle çarpışmıştı.

İlk haberlere göre ABD destroyeri sol tarafından hasar gördü. Bu, ABD savaş gemilerinin son 2 ayda karıştığı ikinci vaka oldu.

Haziran ayında da USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.