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    ABD: Füzeler ateşlenirse savaş başladı demektir

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 23:09Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 23:09

    ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla iyice tırmanan Washington-Pyongyang arasındaki gerilimi düşürmeye dönük bir makale kaleme aldı.

    ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da pazartesi günü yayınlanan makalede iki bakan, “Kuzey Kore’de ne rejim değişikliği peşindeyiz ne de askersiz bölgenin kuzeyine Amerikan askerlerinden garnizon kurma niyetindeyiz” vurgusu yaptı. Ancak önceki gün Pentagon’da soruları yanıtlayan Savunma Bakanı Mattis, makalenin aksine, tansiyonu artıracak açıklamalarda bulundu. Mattis, “Eğer (Kuzey Kore), Guam dahil Amerikan topraklarına füze ateşlerse iş hızla büyüyebilir. Bu savaş başladı demektir” ifadelerini kullandı.

    Mattis, “Dünyada kimse sonuçlarını göze almadan insanları vurmaz. Bu, pek çok genç Amerikan askerinin seferde olması demektir. Ancak söylediklerim savaş ilanı değil” diye konuştu. Mattis, savaş ilanına ancak ABD Başkanı Trump ile ABD Kongresi’nin karar verebileceğinin altını çizdi. Mattis, Kuzey Kore’nin Guam’a yönelteceği bir füzenin dakikalar içinde tespit edileceği ve yok edileceğini de açıkladı.

    Mattis’in sözlerine, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’den anında yanıt geldi. Moon Jae-in, “Kore yarımadasında bir askeri müdahaleye ancak Güney Kore karar verir, kimse bizim rızamız olmadan askeri müdahalede bulunamaz” diye konuştu.

    Etiketler: ABD , Kuzey Kore , gazetehaberleri
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