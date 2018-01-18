ABD Filistinlilere yardımı askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın tepki çeken Kudüs kararı sonrası Filistin’e yardımı kesme tehdidinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere 125 milyon dolarlık yardım paketinin 65 milyon dolarlık bölümünü askıya aldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin’e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı” ifadesini kullandı. Yardımın askıya alındığını ve iptal edilmediğini bildiren Nauert, “ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

‘CEZALANDIRMA DEĞİL’

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, kararın Filistin liderlerine baskı için değil, Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı’na (UNRWA) diğer ülkelerin katkısını arttırmak için yaptıklarını belirtti. Nauert, kararla ilgili “Bu, kişilerin cezalandırılmasıyla alakalı değil” yorumunda bulundu. UNRWA Başkanı Pierre Krahenbuhl, diğer BM ülkelerine yardım çağrısında bulundu. Krahenbuhl, 60 milyon dolarla okul ve hastanelerin açık kalmasını sağlayabileceklerini, ancak geçen yılki ABD katkısının 350 milyon dolar olduğuna işaret ederek son kararla ABD ile Ortadoğu’da insani yardım anlamında yürütülen en başarılı projelerden birinin tehdit altına gireceğine işaret etti.

TRUMP İŞARETİ VERMİŞTİ

Aralık ayında ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ise Kudüs’ün nihai statüsünün iki devletli çözüm sonrasına bırakılması yönünde karar çıkmıştı. Filistin yönetiminin ABD’nin güvenilir bir arabulucu olamayacağına dair açıklamaları üzerine Trump, “Filistinlilere yılda YÜZLERCE MİLYON DOLAR veriyoruz, ama saygı görmüyoruz. Niye gelecekte onlara büyük miktarda ödemeler yapalım” diye tweet atmıştı. Filistin lideri Mahmud Abbas da “Paranız batsın” diye çıkışta bulunmuştu.

BİLGİ NOTU

Trump yönetiminin yardımı askıya aldığı BM Filistin Ajansı, Filistinlilere eğitim, sağlık ve gıda yardımı gibi imkânlar sunuyor. Filistin’in sadece Gazze Şeridi bölümünde iki milyon nüfusun yarısı BM yardım ajansı ve diğer kuruluşların yardımlarıyla geçimini sağlayabiliyor. BM yetkilisi Krahenbuhl, 525 bin öğrencinin gittiği 700 okulun etkilenebileceğini söyledi.