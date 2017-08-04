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    ABD Filistin'e ekonomik yardımları kesiyor!

    AA
    04 Ağustos 2017 - 07:28Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 07:29

    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin, ABD’nin Filistin yönetimine sağladığı finansal yardımları askıya almayı öngören bir yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

    Komiteden 4’e karşı 17 ile geçen yasa tasarısı, Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki mahkumlara ve İsrail güvenlik güçlerince şehit edilenlerin ailelerine yaptığı maddi yardımlar durdurulana kadar Filistin’e mali yardımların askıya alınmasını öngörüyor.

    Geçen yıl Tel Aviv’de öldürülen Amerikalı öğrenci Taylor Force adının verildiği yasa tasarısında, diğer bağışçı ülkelere de Filistin’e yapılan yardımları kesme çağrısında bulunuluyor. Tasarıda, ABD’nin BM Büyükelçisinin de Filistin yönetiminin mahkumlara yaptığı yardımlarını BM’de gündeme getirmesi önerisi yer alıyor.

    Güney Carolina eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham ile Tennessee eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Bob Corker tarafından hazırlanan tasarının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi Genel Kurullarından geçmesi gerekiyor.

    Filistin’in ABD Delegasyonu Temsilcisi Husam Zomlot, tasarıyı “yanlış bilgi içeren ve zarar verici” olarak nitelendirdi.  Söz konusu yardım sisteminin 52 yıldır devam ettiğini hatırlatan Zomlot, “Bu program, İsrail’in haksız yere öldürdüğü veya tutukladığı ev geçindiren bireylerin ailelerine destek vermek için var. Bu program insanımıza sağlamamız gereken sosyal ve güvenlik ihtiyaçlarına hizmet ediyor, çocuklara daha iyi bir gelecek garanti ediyor ve ihtiyaç sahiplerini etrafımızdaki radikal gruplardan koruyor.” dedi.

    ABD yönetiminin 2018 mali yılı bütçesinde Batı Şeria ve Gazze’de ekonomik kalkınma ve güvenlik için 260 milyon dolar mali yardım ayrılmıştı.

    Etiketler: Filistin , israil , ABD
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