‘ABD eski DEAŞ’lıları eğitiyor’

RUSYA’dan Suriye’nin Ürdün sınırındaki muhaliflerin denetimindeki El Tanf kentindeki ABD askeri üssü ile ilgili önemli bir uyarı geldi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine yaptığı açıklamada Suriye ordusunun bu üssü kuşattığını söyledi. Rus general, üste militanların eğitildiğini ifade etti. El Tanf’taki üssünün geçici olduğunu savunan ABD yönetimi ise üste DEAŞ’a karşı savaşacak güçleri eğittiğini bildirmişti. Valeriy Gerasimov, Suriye topraklarının DEAŞ’tan temizlendiğini, ABD’nin El Tanf’ta kalmasının mantıksız olduğunu da söyledi. Rusya Genelkurmay Başkanı, Fırat Nehri’nin doğusundaki PYD’nin elindeki Şaddadi kentindeki gelişmelere de değindi. Gerasimov, “Bu bölge Kürtlerin kontrolünde ve burada ayrıca ABD’ye ait bir üs bulunuyor. Şaddadi kampına ayrıca Fırat Nehri’nin doğusundan 800 kişi geldi. Bunlar eski DEAŞ militanları” ifadelerini kullandı. Rus komutan, bu militanların ABD tarafından ‘Yeni Suriye Ordusu’ ismi altında bir araya getirilerek eğitildiğini ve amaçlarının Suriye’deki durumu istikrarsızlaştırmak olduğunu da ifade etti.

LAVROV: DEAŞ’A KARŞI ANA MUHAREBE BİTTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de DEAŞ’a karşı ana muharebenin son erdiğini söyleyerek, “DEAŞ’a kararlı bir darbe indirildi. Muharebe alanından kaçan bazı militanlar Suriye’de yeniden gruplaşmaya veya yurtdışına kaçmaya çalışsa da, ana muharebenin sona erdiği aşikar” ifadelerini kullandı. İdlib’de konuşlu El Kaide bağlantılı eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir el Şam’a (HTŞ) değinen Lavrov, bugün itibarıyla terörle mücadeledeki ana görevin Nusra’yı yenmek olduğunu da kaydetti.