ABD engel olmazsa İran'a savaş açacak! 

Bugün Japonya’da röportaj veren İsrail İstihbarat Bakanı Israel Katz, “Bu aralar ABD Başkanı Trump’ın öncülüğünü üstlendiği uluslararası çabalar, İran’ın nükleer yetenekler kazanmasını durdurmaya yetmezse, İsrail’in kendisi askeri hamlede bulunacak” dedi.

İran ile P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer anlaşmayı hatırlatan Katz, "Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalarını sağlayacak değişiklikler yapılabilir” diye konuştu.

İsrail daha önce en büyük müttefiki ABD’den onay almadan askeri hamlelerde bulunmuştu. 1981’de Irak’ı, 2007’de ise Suriye’yi vuran İsrail’in İran’a saldırması, oldukça riskli bir ihtimal olarak görülüyor.

TRUMP ANLAŞMAYA KARŞI ANCAK AVRUPA ARKASINDA DURUYOR

ABD yasalarına göre Başkan'ın her 90 günde bir Kongre'ye İran'ın nükleer anlaşmaya uyum gösterdiğini teyit etmesi gerekiyor. Ancak Trump, 13 Ekim’deki son değerlendirmesinde İran'ın anlaşmaya uyduğunu teyit etmeme kararı aldı. Böylece ABD'nin anlaşmaya taraf olmaya devam edip etmeyeceği ile ilgili karar da Kongre'ye bırakılmış oldu.

İran'a hemen yeni yaptırımlar getirilmese de, Trump yönetimi kapsamlı bir İran stratejisi için Kongrenin alan açmasını isteyecek.