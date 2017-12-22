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    ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor?

    BBC Türkçe
    22.12.2017 - 18:00 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Perşembe günü yapılan oylamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararının geçersiz kılınmasıyla ilgili tasarı 128 ülkenin oyuyla kabul edildi. 193 üyeli BM'de yapılan oylama öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söylemişti. Bu tehdidin ardından ABD'nin en fazla yardım yaptığı ülkeler büyük merak konusu oldu...

    ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor

    Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan metin, ABD'nin Kudüs kararını geçersiz sayıyor. Ancak Genel Kurul kararının bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Oylamada dokuz ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 35 ülke de çekimser kaldı.

    ABD ve İsrail ile birlikte tasarıya karşı çıkan ülkeler Guatemala, Honduras, Togo, Micronezya, Nauru, Palau ve Marshall Adaları oldu. Çekimser kalan ülkeler arasında ise Arjantin, Avustralya, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Meksika, Filipinler ve Romanya da var.

    İsrail'in ardından ABD'den en çok yardım alan ülkeler olan Mısır, Ürdün ve Afganistan ise tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Kararın kabul edilmesinin ardından ABD'den henüz yardımlarla ilgili bir açıklama gelmedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurul'un tehditlere rağmen onurlu bir duruş sergilediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 bütçesinde dış yardımlar, "Barış ve Güvenlik", "Adil ve Demokratik Yönetim", "Doğrudan Halka Yönelik" ve "Ekonomik Büyüme" başlıkları altında toplanıyor.

    ABD'nin bu başlıklar altında en fazla yardım yaptığı ülkeleri derledik:

    ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor
    ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor
    ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor
    ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor
    ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor

    ABD en çok maddi yardımı hangi ülkelere yapıyor

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
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