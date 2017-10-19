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    ABD eliyle aldılar... Rakka'da gövde gösterisi yaptılar!

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 15:44 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Rakka'da gövde gösterisi yaptı. Terör örgütü DEAŞ'ın elinden terör örgütü SDG'nin eline geçen şehre Öcalan posterleri asıldı.

    Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu SDG Suriye'nin Rakka şehrini terör örgütü DEAŞ'ın elinden aldı. ABD desteğiyle alınan Rakka'dan skandal görüntüler gelmeye başladı. Terör örgütü üyeleri şehir merkezinde Öcalan posteriyle gövde gösterisi yaptı.

    ABD ve SDG'nin yer aldığı Rakka operasyonu 4 aydır sürüyordu. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 4 ay süren Rakka operasyonunda en az 3 bin 250 kişi yaşamını yitirdi.

    ABD eliyle aldılar... Rakkada gövde gösterisi yaptılar

    Londra merkezli kuruluşa göre ölenlerin en az 1130'u sivil. Haziran ayında başlayan operasyonda kayıp durumda olan kişilerin sayısı da "yüzlerle" ifade ediliyor. Bu kişilerin çoğunun yıkılan binalar altında kaldığı düşünülüyor.

    Rakka, DEAŞ'ın 2014 yılında ele geçirdiği büyük kentler arasındaydı.

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