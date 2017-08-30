ABD ekonomisi ikinci Ã§eyrekte yÃ¼zde 3 bÃ¼yÃ¼dÃ¼

ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, nisan-haziran dÃ¶nemine ait Gayri Safi YurtiÃ§i HasÄ±la (GSYH) artÄ±ÅŸÄ±nÄ± yÃ¼zde 2,6â€™dan yÃ¼zde 3 revize etti.



YÃ¼zde 2,7 seviyesindeki piyasa beklentisinin Ã¼stÃ¼nde aÃ§Ä±klanan veri, ayrÄ±ca 2015â€™in ilk Ã§eyreÄŸinden bu yana en yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. ABD ekonomisi 2015â€™in ilk Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 3,2 bÃ¼yÃ¼me kaydetmiÅŸti.Â



Verilere iliÅŸkin rapora gÃ¶re, ikinci Ã§eyreÄŸe ait bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nÄ±n yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ revize edilmesinde kiÅŸisel tÃ¼ketim harcamalarÄ±ndaki (PCE) artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 2,8â€™den yÃ¼zde 3,3â€™e yÃ¼kseltilmesi belirleyici oldu.Â

ENFLASYON GÃ–STERGELERÄ° ZAYIF GELDÄ°

DiÄŸer taraftan, ikinci Ã§eyreÄŸe ait PCE fiyat endeksinin yÃ¼zde 0,3 ve Ã§ekirdek PCE fiyat endeksinin yÃ¼zde 0,9'da sabit bÄ±rakÄ±lmasÄ±, enflasyonun ABD Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 2 hedefinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na ek kanÄ±t olarak deÄŸerlendirildi.Â

Raporda, ilk Ã§eyrekte yÃ¼zde 2 artÄ±ÅŸ gÃ¶steren GSYH fiyat endeksinin, ikinci Ã§eyrekte yÃ¼zde 1,0 yÃ¼kseldiÄŸi de teyit edildi.Â

Piyasalar verileri fiyatlÄ±yor

Veriler Ã¶ncesinde 1,1917 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, verinin hemen ardÄ±ndan 1,19â€™un altÄ±na geriledikten sonra toparlanarak 1,1928â€™e yÃ¼kseldi. Ã–te yandan, dolar/TL Ã¶nce 3,4603'Ã¼ gÃ¶rdÃ¼kten sonra 3,4520 seviyelerine geriledi.Â

AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise 1,308 dolar civarÄ±nda denge ararken, 10 yÄ±llÄ±k ABD devlet tahvili faizi ise yÃ¼zde 2,14â€™ten yÃ¼zde 2,15â€™e Ã§Ä±ktÄ±. Veri Ã¶ncesi 51,40 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolÃ¼n varil fiyatÄ±, verilerin ardÄ±ndan 51,34'e gerilerken, ABD tipi petrolÃ¼n varili dÃ¼ne gÃ¶re yÃ¼zde 1â€™e yakÄ±n azalÄ±ÅŸla 45,98 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.Â





