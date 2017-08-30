MENÃœ
Ekonomi Haberleri

EKONOMÄ°

Hürriyet>Ekonomi>ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi ikinci Ã§eyrekte yÃ¼zde 3 bÃ¼yÃ¼dÃ¼

HÃ¼rriyet Haber
30.08.2017 - 16:58 | Son GÃ¼ncelleme: 30.08.2017 - 17:03

ABD ekonomisi bu yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 3 geniÅŸleyerek yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±lÄ±n en iyi bÃ¼yÃ¼me performansÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.Â

ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, nisan-haziran dÃ¶nemine ait Gayri Safi YurtiÃ§i HasÄ±la (GSYH) artÄ±ÅŸÄ±nÄ± yÃ¼zde 2,6â€™dan yÃ¼zde 3 revize etti.

YÃ¼zde 2,7 seviyesindeki piyasa beklentisinin Ã¼stÃ¼nde aÃ§Ä±klanan veri, ayrÄ±ca 2015â€™in ilk Ã§eyreÄŸinden bu yana en yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼me hÄ±zÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. ABD ekonomisi 2015â€™in ilk Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 3,2 bÃ¼yÃ¼me kaydetmiÅŸti.Â 

Verilere iliÅŸkin rapora gÃ¶re, ikinci Ã§eyreÄŸe ait bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nÄ±n yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ revize edilmesinde kiÅŸisel tÃ¼ketim harcamalarÄ±ndaki (PCE) artÄ±ÅŸÄ±n yÃ¼zde 2,8â€™den yÃ¼zde 3,3â€™e yÃ¼kseltilmesi belirleyici oldu.Â 

ENFLASYON GÃ–STERGELERÄ° ZAYIF GELDÄ°

DiÄŸer taraftan, ikinci Ã§eyreÄŸe ait PCE fiyat endeksinin yÃ¼zde 0,3 ve Ã§ekirdek PCE fiyat endeksinin yÃ¼zde 0,9'da sabit bÄ±rakÄ±lmasÄ±, enflasyonun ABD Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 2 hedefinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na ek kanÄ±t olarak deÄŸerlendirildi.Â 

Raporda, ilk Ã§eyrekte yÃ¼zde 2 artÄ±ÅŸ gÃ¶steren GSYH fiyat endeksinin, ikinci Ã§eyrekte yÃ¼zde 1,0 yÃ¼kseldiÄŸi de teyit edildi.Â 

Piyasalar verileri fiyatlÄ±yor
Veriler Ã¶ncesinde 1,1917 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, verinin hemen ardÄ±ndan 1,19â€™un altÄ±na geriledikten sonra toparlanarak 1,1928â€™e yÃ¼kseldi. Ã–te yandan, dolar/TL Ã¶nce 3,4603'Ã¼ gÃ¶rdÃ¼kten sonra 3,4520 seviyelerine geriledi.Â 

AltÄ±nÄ±n ons fiyatÄ± ise 1,308 dolar civarÄ±nda denge ararken, 10 yÄ±llÄ±k ABD devlet tahvili faizi ise yÃ¼zde 2,14â€™ten yÃ¼zde 2,15â€™e Ã§Ä±ktÄ±. Veri Ã¶ncesi 51,40 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolÃ¼n varil fiyatÄ±, verilerin ardÄ±ndan 51,34'e gerilerken, ABD tipi petrolÃ¼n varili dÃ¼ne gÃ¶re yÃ¼zde 1â€™e yakÄ±n azalÄ±ÅŸla 45,98 dolardan alÄ±cÄ± buluyor.Â 


Etiketler: Gayri Safi YurtiÃ§i HasÄ±la , ABD ekonomisi , ABD devlet tahvili faizi
ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNANLAR

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2017 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri