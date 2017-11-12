ABD duyurdu: ‘Uzay yeni savaş sahası’

Russia Today’in haberine göre ABD Savunma Bakanlığına bağlı Hava Kuvvetleri Sekreteri Heather Wilson gazetecilere ABD’nin uzay programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Wilson, uzayı yeni savaş alanı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Savunma Bakanlığı ve ABD Kongresi’ne sunulan raporlar içerisinde uzay çalışmaları için Hava Kuvvetlerinin bütçesine yüzde 20 oranında arttırım talep edildi. Hava Kuvvetleri Sekreteri Wilson, yakın zamanda başlatılan Space Enterprise Consortium programının uzayda deney amaçlı uygulamalar hakkında yararlılık sağlayacağını belirtti.

"SAVAŞ YERDEN GÖĞE TAŞINDI

Gazetecilere konuşan Heather Wilson, “Uzayı savaş eylemlerinin gerçekleşeceği yeni alan olarak görmeye başlıyoruz” ifadesini kulandı. 9 Kasım tarihinde Pentagon’da gerçekleşen basın toplantısında ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein de konuştu. Goldfein; aynı toplantıda ABD halkının askeri güçten uzayda üstünlük sağlamalarını beklediğini belirtti.