ABD Dışişleri: O kişi bir teröristtir!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'in Kerkük'teki rolüne tepki göstererek, "O kişi bir teröristtir." dedi.



Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında, Haşdi Şabi komutanlarından Mühendis'in Kerkük'teki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mühendis'in "2009 yılında ABD tarafından terör listesine dahil edildiği ve Kerkük'te rol aldığı" vurgulanan bir soru üzerine Nauert, "Bu konu hakkındaki haberleri gördüm. O kişi bir teröristtir. Haberleri doğrulayamam fakat eğer doğruysa asker toplama çalışmalarının başarısızlıkla sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

Nauert, "Iraklılar buna karşı bir önlem almalı mı?" sorusuna ise "O bir teröristtir fakat bunun ötesine geçmeyeceğim." yanıtını verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Musul'un kuzeybatısında dün sabah saatlerinde Peşmerge'nin, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'ye ait 3 tank, 5 Hummer ile bir zırhlı personel taşıyıcıyı imha ettiği ileri sürülmüştü.

Açıklamada, Peşmerge'ye karşı başlatılan askeri operasyonun Ebu Mehdi Mühendis ile Bedir Tugayları komutanı Hadi Amiri tarafından yürütüldüğü ifade edilmişti.