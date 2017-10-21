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    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan PKK'ya tebrik!

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 00:31 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rakka'nın DEAŞ'ın elinden alınmasına ilişkin PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi tebrik etti.

    Tillerson, yayımladığı mesajda, kentin DEAŞ'ten kurtarılması sebebiyle Suriye halkını, YPG ve aynı kapsamda Suriye Arap Koalisyonunu tebrik ettiğini belirtti.

    Mesajda, "İşimiz henüz bitmedi ancak Rakka'nın kurtarılması DEAŞ'le mücadelede kritik bir dönemeçtir ve bu teröristleri mağlup etmek için Suriye içindeki ve uluslararası çabaların başarısının altını çizmektedir" ifadesini kullanan Tillerson, Rakka'da yeni dönemde sivil bir konseyin kurulacağını ve şehrin bu konsey eliyle yönetileceğini kaydetti.

    DEAŞ'in başkent ilan ettiği Rakka'da, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyon neticesinde YPG zafer ilan etmişti.

    Etiketler: ABD
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