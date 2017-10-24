ABD Dışişleri Bakanı Pakistan'da

Abbasi, Tillerson ve beraberindeki heyeti, başkent İslamabad'daki Başbakanlık Ofisi'nde kabul etti.

Görüşmede, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Savunma Bakanı Hurram Dastgir Han, İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Navid Muhtar'dan oluşan heyet de hazır bulundu.

Görüşme görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.



Diplomatik kaynaklar, toplantıda, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Öte yandan Tillerson'ın havalimanında orta düzey bir Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından karşılanması, ülkede "soğuk bir karşılama" olarak yorumlandı.

Washington-İslamabad ilişkileri ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Asya politikasını duyurduğu ağustos ayından bu yana gerilmişti. Trump, Pakistan'ı teröristlere ev sahipliği yapmakla suçlamıştı.

Pakistan ise söz konusu iddiaları redderek ABD'nin radikallikle mücadelesinin binlerce masumun hayatını kaybetmesine yol açtığını savunmuştu.

Dün Afganistan'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren Tillerson'un İslamabad'da yaklaşık dört saat kaldıktan sonra bu akşam Hindistan'a gitmesi bekleniyor.