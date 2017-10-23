ABD Dışişleri Bakanı: Irak'taki yabancı milisler ülkesine dönsün

Suudi Arabistan'ın giden Rex Tillerson başkent Riyad'da görüşmelerde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el Cubeyr ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Tillerson, "Irak'taki İranlı milisler; DEAŞ ile savaşta mücadelenin sonuna geliniyor. Bu milisler evlerine geri dönmeli. Irak'taki tüm yabancı savaşçılar evlerine geri dönmeli" dedi.

Irak'ta savaşın sona yaklaştığını belirten Tillerson "Yabancı savaşçılar ülkeyi terk ederek Iraklılara kendi hayatlarını inşa etme şansı vermeli" ifadesini kullandı.