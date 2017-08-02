ABD Dışişleri Bakanı: Ankara’nın oynayacağı büyük bir rol var

Rusya’dan Kuzey Kore’ye, İran’dan Türkiye’ye Amerikan dış politikasının krizli dosyalarına dair değerlendirmelerde bulunan Tillerson’ın özel olarak ismini geçirerek teşekkür ettiği az sayıda diplomat arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass de vardı. Tillerson’ın İdlib açıklamalarıyla Ankara’nın protestosuna neden olan ABD’nin DEAŞ Özel Temsilcisi Brett McGurk’e de sahip çıkması dikkat çekti.

BÜYÜKELÇİ TAKDİRE ŞAYAN

Tillerson, Ankara ile gerilimi gizlemedi, şunları kaydetti:

Dünyanın bu bölgesinden (Ortadoğu) bahsederken Türkiye’deki Büyükelçimiz John Bass’in çabalarını teslim etmek isterim. Tüm bu süreçte Türkiye’nin oynayacağı büyük bir rol var. Biliyorsunuz Türkiye ile ilişkilerimiz biraz gergin. Bu çerçevede John Bass’in Ankara’daki süreçleri yönetimi takdire şayan ve çabalarımıza çok yardımcı oldu.

DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcimiz Brett McGurk’ün ve yardımcısı Terry Wolff’un hakkını da teslim etmek isterim. Onlar Suriye’de yardımlarımız vermesi gerektiği sonucu veriyor mu ve bölge halklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yükümlülüklerimizi yerine getiriyor muyuz diye sahada çatışmanın yanı başında çalışan insanlar.

CENEVRE SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ

Suriye’de DEAŞ’ın mağlup edilmesi sonrasında bir iç savaşın patlak vermesine engel olabilmeyi umut ediyoruz. Zira biliyorsunuz Suriye’de aslında devam eden iki kriz var; birincisi DEAŞ ile savaş, ikincisi de DEAŞ’ın doğmasına neden olan koşullar. DEAŞ sonrası Suriye’de istikrar bölgeleri oluşturabilir miyiz, çatışmasızlık hatlarını işler tutabilir miyiz ve nihayetinde Cenevre’de bir siyasi sürecin koşullarını sağlama konusunda anlaşabilir miyiz diye Rusya ve diğer taraflarla yakın çalışma içindeyiz. Suriye’nin gelecekteki yönetimi için tarafları bir araya getirecek mecra olarak Cenevre sürecini desteklemeye devam ediyoruz. Önümüzde yapılacak çok iş var ve henüz bu hedefi gerçekleştirecek koşullar oluşmuş değil. Suriye’de uzun vadeli çözüm için komşu ülkelerle ve diğer taraflarla birlikte çalışacağız.

BRETT MCGURK SAVUNMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün geçen haftaki “Türkiye’nin İdlib’de El Kaide bağlantılı örgütlere göz yumduğunu” ima eden sözlerinin neden olduğu krizle ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, önceki gün bizzat McGurk’ü arayarak düzeltme talebinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Hürriyet’in sorularına yazılı yanıt verdi. Yanıt, McGurk’ün kendisine atfedilen ifadeleri kullanmadığına yönelik bir savunma üslubuyla kaleme alınmış. Açıklama özetle şöyle:

“McGurk, bu kez de Türkiye’nin DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye geçen yabancı savaşçıların neredeyse elimine edilmiş olmasına katkıda bulunduğunu açık bir biçimde ifade etmiştir.

Fırat Kalkanı operasyonu başta olma üzere Türkiye’nin IŞİD karşıtı koalisyona katkılarına değer veriyoruz.

McGurk,Türkiye’yi suçlamamıştır ya da Türk hükümetinin bu ağların bir parçası olduğunu ima etmemiştir. Tam tersine, kendisi bizim bu ağlarla mücadele edebilmek için Türkiye ile birlikte çalışmamız gerektiğini söylemiştir. IŞİD’le mücadelede olduğu gibi ABD ile Türkiye’nin birlikte yakın bir çalışma içinde olması gerektiğini belirtmiştir. Bu Türkiye’nin tek başına göğüslemesi gereken bir sorun değildir.”

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Brett McGurk, Washington’daki Ortadoğu Enstitüsü’nde katıldığı panelde özetle şöyle demişti: “İdlib bölgesi 11 Eylül saldırılarından bu yana El Kaide’nin en büyük barınma alanı haline geldi. Amerika’nın bu konuyla başa çıkmak için Suriye’nin bazı bölgelerinde ne yaptığından söz etmeyeceğim, ama bazı ortaklarımızın on binlerce silah gönderme ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir ve El Kaide bundan çok yararlandı. Şu anda orası Türkiye sınırının yanı başında bir El Kaide barınma alanı. Dolayısıyla bu konuyu elbette Türklerle çok yakından görüşeceğiz.”