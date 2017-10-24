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ABD dışındaki ilk fabrikayı Çin'de açıyor

Hürriyet Haber
24.10.2017 - 16:55 | Son Güncelleme:

Çılgın işadamı olarak bilinen Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikayı Çin'de açacağını duyurdu. Bu kapsamda Tesla, Wall Street Journal‘ın haberine göre fabrika açmak için Şanghay’daki Çin hükümeti ile anlaşmaya vardı.

Tesla'nın açacağı fabrika Çin'in en büyük şehirlerinden biri olan Şanghay‘da olacak. Serbest ticaret bölgesi açılacak fabrika, Çin’de satılacak Tesla otomobillerinin üretim maliyetlerini büyük oran düşürecek.

En önemlisi ise ithal araçlardan alınan yüzde 25 vergi. Tesla açacağı fabrika sayesinde Çin satışlarından yüzde 25 almanın önüne geçecek. Bu sayede Tesla markalı araçların Çin'deki satış fiyatları düşecek. Dolayısıyla Tesla'nın Çin'deki satışları da olumlu olarak etkilenecek.

Çin, Tesla için en önemli ülkelerin başında geliyor. 2016 yılında Çin’de 1 milyar dolar değerinde otomobil satışı gerçekleştiren Çin, elektrikli araçlar alanında dünya liderliğini üstleniyor. Tesla'nın yanı sıra Volvo da 2019 yılında piyasaya sürülecek olan tamamen elektrikli otomobilini Çin’de üreteceğini açıklamıştı. Ayrıca BMW'nin geçen gün yaptığı açıklamaya göre şirket batarya fabrikasını Çin'in Shenyang şehrinde kuracak.

Etiketler: ABD , Otomotiv
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