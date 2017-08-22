ABD: Diplomatik yolları tercih ediyoruz

Kyodo ajansına göre, Harris, Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki Osan Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un tarafından ortaya konan meselelerin çözümü için diplomatik çözüm umuyoruz ve bu konuda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Harris, diplomatik çabaların askeri güç tarafından da desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda kıtalar arası balistik füze denemelerinde bulunmasının ardından ilk büyük çaplı ortak askeri tatbikatına dün başlamıştı.

"Ulchi Özgürlük Koruyucusu" (Ulchi Freedom Guardian) adı verilen tatbikata, önceki yıllardan farklı olarak Harris, ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Füze Savunma Ajansı Direktörü Korgeneral Samuel Greaves'in bizzat izleyeceği açıklanmıştı.

Kuzey Kore'nin ise tatbikata tepkisi sert olmuştu.