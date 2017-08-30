ABD diken üstünde: Barajlar taşabilir

Teksas’ta Harvey kasırga tehlikesi devam ediyor. Mühendisler, Buffalo Nehri’nde büyük miktarda su tutan Addicks ve Barker barajlarından su tahliye ediyor. Ancak Addicks Barajı’nda biriken su 32.9 metreyi açtı ve taşkın başladı. Yetkililer, barajdan taşan suyun Buffalo Nehri’ne yakın bölgelerde daha fazla su baskınlarına yol açacağını duyurdu. Houston Polis Şefi Art Acevedo, suların çekilmesinin ardından ortaya çıkacak duruma ilişkin, “Bu tip olaylarda ne yazık ki can kaybının arttığını biliyoruz. Kaç tane ceset bulacağımız konusunda gerçekten endişeliyim” dedi.

KARDASHİAN’DAN YARDIM

Teksas eyaletinde yetkililere saat başı bin yardım çağrısı geliyor. Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) 450 bin kişinin federal yardıma, 30 bin kişinin ise geçici barınmaya ihtiyaç duyabileceğini açıkladı. Gönüllüler de çalışmalara katılıyor. İnsanların sudan çıkarılmasına yardım eden Chris Thorn adlı gönüllü, “Evde oturup hiçbir şey yapmadan televizyon izleyemezdim. Bir botum ve işe yarayacak araç gereçlerimle çalışmalara katıldım” dedi. Kasırgazedeler için ülke çapında bağış kampanyaları da düzenleniyor. Televizyon yıldızı Kardashian Ailesi, sosyal medya üzerinden yardım çabaları için 500 bin dolar bağış yaptıklarını duyurdu. Yetkililer, yağışların hafta boyunca devam edeceğini bildirerek halka araçlarıyla yola çıkmamaları çağrısında bulundu. Öte yandan Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada pazartesi gününden itibaren vatandaşlara hizmet verilmeye başlandığı belirtildi.

TRUMP AFET BÖLGESİNDE

ABD Başkanı Donald Trump, dün eşi Melanie ile birlikte kasırganın ilk vurduğu kent olan Corpus Christi’ye gitti. Bir itfaiye istasyonunun dışında toplananlara seslenen Trump, seçim mitingi yapıyor gibi toplanan kalabalığı övdü, Teksas bayrağı dalgalandırdı. Teksas’ı geçmişten daha iyi hale getirme sözü veren Trump, şimdiden 5-10 yıl ileriye baktıklarını belirterek, “Her şey bittiğinde birbirimizi tebrik edeceğiz” dedi. Trump, kasırganın en çok zarar verdiği Houston ya da Rockport’a kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkilememek için gitmeme kararı aldı.