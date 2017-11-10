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    ABD-Çin dalaşı

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 23:17 | Son Güncelleme:

    Çin’e yaptığı ziyarette 250 milyar dolara varan anlaşmalara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, bir gün sonra katıldığı Vietnam’daki APEC zirvesinde yine Pekin’e çattı. Çin’i kastederek haksız ticari uygulamalara tolerans sağlanmayacağını söyleyen Trump, “Benim için önce Amerika” dedi. Çin lideri ise dengeli ve kapsayıcı bir küreselleşmeden yana olduğunu kaydetti.

    ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Pekin ziyaretinden Asya Pasifik Ekonomik Zirvesi’nin (APEC) yapılacağı Vietnam’ın Danang kentine geçti. Trump burada CEO’lara yaptığı konuşmada Çin’i hedef alan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Trump, “Bugünden itibaren adil ve eşit bir temelde rekabet edeceğiz. Artık elimizi kolumuzu bağlayan, egemenliğimizi terketmek zorunda bırakan, mantıklı uygulamaları pratik olarak imkansız hale getiren büyük anlaşmalara girmeyeceğiz. ABD’nin suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Her zaman önce Amerika olacak” dedi. Trump, başkan seçildikten sonra ilk iş olarak Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan (TPP) ayrıldığını açıklamıştı.

    KUZEY KORE’YE DE ÇATTI

    Başka ülkelerin ihlalleri yüzünden ABD’de fabrikaların kapandığını, vatandaşlarının zarar gördüğünü belirten Trump, adını vermeden Çin’e yönelik “ABD hükümetinin ihlal, hile veya ekonomik haksızlıklara göz yumacağını düşünenler, artık o günler bitti. ABD’ye yapılan haksız ticari ve ekonomik uygulamalara tolerans göstermeyeceğiz” dedi. Trump, Kuzey Kore tehdidine de işaret ederek “Bu bölgenin ve harika insanlarının geleceği bir diktatörün şiddet kullanarak ele geçirme fantezileri ve nükleer şantajları tarafından rehin alınmamalıdır” dedi.

    ÇİN LİDERİNİN YANITI

    Trump’tan sonra sahneye gelen Çin lideri Şi Cinping, ABD Başkanı’na doğrudan yanıt vermek yerine küreselleşmenin artık geri döndürülemez olduğunu, kapsayıcı ve dengeli bir dünya için çalışmak gerektiğini söyledi. Şi Cinping, “Ekonomik küreselleşmeye devam mı etmeliyiz, zorluklar karşısında hız mı kesmeliyiz? Beraber bölgesel işbirliği mi olmalı yoksa ayrı yollara mı gitmeliyiz? Açıklık ilerleme sağlar, kendini soyutlamak geride bırakır” dedi. Ancak ekonomistler, küresel ekonomiden bahseden Çin’in kendi şirketlerini koruyacak şekilde haksız bariyerler oluşturduğuna işaret ediyor.

    BİLGİ NOTU

    ABD yönetiminin en büyük şikayetlerinden biri, ABD’nin Çin ile olan ticaret açığı. Başkan Trump, bu yılın ilk 10 ayında Çin’in ticaret fazlasının 223 milyar dolar olduğunu açıkladı ve bu durumla ilgili olarak Çin’i değil, önceki ABD yönetimlerini suçladı. Trump’ın dünkü açıklamaları ise Çin ile yapılan 250 milyar dolarlık ticaret anlaşmalarının dahi Başkan’ın rahatsızlığını gidermediğini ortaya koyuyor.

    ABD-Çin dalaşı

    FIRST LADY ÇİN SEDDİ’NDE

    ABD Başkanı Donald Trump Çin’den Vietnam’a geçerken, first lady Melania Trump’ın Pekin ziyareti devam etti. Pekin Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden ve burada Çin’in sembollerinden sayılan pandaları gören Melania Trump, daha sonra başkente iki saat uzaklıktaki Çin Seddi’ne geçti. Hayvanat bahçesinde çocukların sevgi gösterileriyle karşılanan first lady, Çin Seddi’nde ise küçük bir grupla yaklaşık yarım saat süren bir yürüyüş yaptı. Melania Trump, Başkan eşinin Asya turunun bundan sonraki ayağına katılmak yerine Washington’a dönüyor. Başkan Trump, Twitter’dan attığı mesajda Melania’nın Alaska’da mola verip askerlerle bir araya geleceğini kaydetti.

    ABD-Çin dalaşı

    TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞECEKLER Mİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam’daki APEC Zirvesi’nde birbirini selamladı ve el sıkıştı. Trump’ın arkadan gelerek Putin’in omzuna dostça dokunduğu görüldü. Aile fotoğrafı sırasındaki bu anda iki lider, birkaç kelime konuştu. Trump ile Putin’in özel bir görüşme yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi. Beyaz Saray görüşme olmayacağını söylerken Moskova ihtimali dışlamıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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