MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>ABD, çelik önlemlerinde kararlı

ABD, çelik önlemlerinde kararlı

Hürriyet Haber
01.09.2017 - 08:32 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 08:33

Çelikte Türkiye'ye anti-damping soruşturması açan ABD, bu alanda Türkiye'nin 3 katı daha az ithalat yaptığı Tayvan'a artırdığı ithalat vergisinden vazgeçmedi.

ABD, Tayvan'dan ithal edilen inşaat demirine ilişkin nihai kararını verdi.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Tayvan'dan ithal edilen inşaat demirinin ABD'li üreticilere zarar verdiğine dair nihai bulgulara rastladıklarını belirterek ürünler üzerinde anti damping vergisinin uygulanmasının yürürlükte kalacağını açıkladı.

Temmuz'da ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan'dan alınan inşaat demirinin ABD pazarında damping yaptığına dair nihai belirlemeler yapmış ve yüzde 32'ye kadar nihai vergi koymuştu.

İnşaat demiri ithalatı soruşturması Tayvan'ın yanı sıra Türkiye ve Japonya hakkında da açılmıştı. Japonya ve Türkiye kararı haziranda sonlanmış, Türkiye kararı DTÖ'ye taşımıştı.

1 MİLYAR DOLARLIK PAZAR KAYBEDİLEBİLİR

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD pazarının tamamen kaybedilebileceği bunun da faturasının yıllık 1 milyar dolar ihracatın kaybı demek olduğunu bildirmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2017'de toplam çelik ithalatının yüzde 9'u Türkiye'den yüzde 3'ü ise Tayvan'dan yapılıyor.

Etiketler: ithal demir , çelik önlemi , abd çelik
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri