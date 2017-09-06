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    ABD Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bırakmak isteyen gruba müdahale

    ANKARA (İHA)
    06.09.2017 - 17:38 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 18:54

    ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakmak isteyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi bir grup eylemci, polisin müdahalesi ile dağıtıldı.

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi bir grup, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) topraklarının bir kısmının ABD Büyükelçiliği’ne satıldığı iddiası ile ABD’yi protesto etti. Konur Sokak’ta toplanan grup, ellerinde siyah çelenk ile ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yürümek istedi.

    Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, slogan atmadan ve kaldırımdan yürümeleri şartıyla yürüyüşe izin vereceklerini söyledi. Polis eşliğinde yürüyen grup, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde, “ABD elini AOÇ’den çek” sloganları atarak basın açıklaması yaptı. Grubun basın açıklaması yapması esnasında ABD’li bir askerin elçilik çatısında nöbet tutarak grubu izlediği görüldü.

    Yapılan basın açıklamasının ardından grup, büyükelçilik önüne siyah çelenk bırakmak istedi. Bunun yasal olmadığını belirten polis, siyah çelenk bırakılmasına izin vermedi. Polis, tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.

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    Etiketler: ABD Büyükelçiliği , Polis , müdahale , aoç
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