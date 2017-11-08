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    ABD Büyükelçiliği'nden vize paylaşımı

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 14:33 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul'da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını duyurdu.

    Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul’da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    ABD vize bilgi servisinin, önceki gün ABD misyonlarına vize başvurusu yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı belirtilmişti.

    Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden aynı gün yapılan açıklamada da "Türkiye, ABD'deki diplomatik ve konsüler misyonlarından ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başlamaktadır." ifadeleri yer almıştı.

    İşte o mesaj:

    ABD Büyükelçiliğinden vize paylaşımı

     

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    Etiketler: Son dakika , elçilik
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