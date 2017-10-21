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    ABD Büyükelçiliği'nden son dakika Öcalan açıklaması

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 11:45 | Son Güncelleme:

    ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada 'Öcalan saygı görmeye değer bir şahıs değil. Türkiye ile terörle mücadelede birlikte çalışıyoruz. PKK terör örgütüdür' denildi.

    Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'da Abdullah Öcalan posterleri açılması Türkiye'nin büyük tepkisine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaya 'Bunu ABD nasıl izah edecek' diyerek tepki göstermişti. 

    Konuyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rakka'nın özgürlüğüne kavuşturulmasını bütün Suriyeliler için bir kazanım olduğu yönündeki tavrımız açık olmuştur. Bu taraflardan beklentimiz, gerginliği arttıracak ya da saldırgan olarak görülebilecek eylemlerden kaçınılmasıdır. ABD hükümeti terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın arttırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahysiyet değildir" ifadeleri yer aldı.

    ABD Büyükelçiliğinden son dakika Öcalan açıklaması

     

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