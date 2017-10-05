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    ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk çalışanının tutuklanmasına tepki

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 12:25 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğunda görevli bir yerel çalışanın tutuklanmasından büyük bir rahatsızlık duyulduğunu belirtti ve çalışanlara yönelik "temelsiz iddiaların" iki ülke arasındaki uzun dönemli ortaklığı baltaladığını belirtti.

    17-25 Aralık operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü belirlenen  ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T'nin 4 gün önce gözaltına alındığı ve bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında dava açılan eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.A. gözaltına alınmıştı.

    M.A.'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteligi itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

    Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tutuklamaya tepki gösterdi. 

    Büyükelçiliğin Twitter adresinden Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklama şöyle:

    ABD Büyükelçiliğinden konsolosluk çalışanının tutuklanmasına tepki

     

    ABD İstanbul konsolosluğu irtibat görevlisi casusluktan tutuklandı ABD İstanbul konsolosluğu irtibat görevlisi casusluktan tutuklandı

     

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    Etiketler: abd büyükelçiliği , gözaltı , Son dakika
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