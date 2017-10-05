ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk çalışanının tutuklanmasına tepki

17-25 Aralık operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü belirlenen ABD Başkonsolosluğu'nda görevli irtibat görevlisi M.T'nin 4 gün önce gözaltına alındığı ve bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında dava açılan eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi M.A. gözaltına alınmıştı.

M.A.'nın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteligi itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tutuklamaya tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin Twitter adresinden Türkçe ve İngilizce olarak yapılan açıklama şöyle:







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