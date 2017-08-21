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    ABD bunu ilk kez yaptı: Savunma hattı kırıldı

    AA
    21 Ağustos 2017 - 21:16Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 21:16

    Irak'ta ABD topçu birliklerinin, Musul kentine bağlı Telafer ilçesindeki terör örgütü DEAŞ'a karşı bombardıman yaptığı bildirildi. Irak ordusunda görevli Yüzbaşı İhab Safvan el-Yasiri, ABD'nin, ilk defa DEAŞ'a yönelik top atışlarıyla saldırı düzenlediğini ve sonraki saatlerde Irak güçlerine lojistik destekte bulunarak katkı sağlayacağını belirtti.

    Irak ordusunda görevli Yüzbaşı İhab Safvan el-Yasiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Telafer yakınlarındaki Kehriz Askeri Üssü'nde konuşlanan ABD güçleri, Telafer'in güney cephesindeki el-Cezire, en-Nasr, es-Seray ve en-Nur bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın ilk savunma hattını ağır toplarla vurdu. Yoğun
    ve ağır bombardımanın ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait keşif İHA'ları da bölgede uçuşlar gerçekleştirdi." dedi.

    ABD İLK KEZ YAPTI

    Bombardıman sonucu DEAŞ mensuplarının kayıplar verdiği ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini söyleyen Yasiri, "Koalisyon güçleri, bu bombardımanlarla DEAŞ'ın ilk savunma hattını kırarak Irak kara güçlerinin Telafer ilçesine girmesini sağlamayı hedefliyor." dedi.
    Yasiri, ABD'nin, ilk defa DEAŞ'a yönelik top atışlarıyla saldırı düzenlediğini ve sonraki saatlerde Irak güçlerine lojistik destekte bulunarak katkı sağlayacağını belirtti.

    HAŞDİ ŞABİ KATILIYOR

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik kara harekâtının dün sabah başladığını duyurmuştu.  Operasyona, Irak ordusu, federal polis güçleri ve mehzepçi yaklaşımıyla bilinen, İran destekli Haşdi Şabi milisleri katılıyor.  Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

    Etiketler: abd , ırak , deaş
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