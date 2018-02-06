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ABD borsasında neden çöküş oldu?

Uğur GÜRSES
06.02.2018 - 08:55 | Son Güncelleme:

Dün ABD borsası (NYSE) deyim yerindeyse “Gün içi çöküşün anasına” tanık oldu. Gün içinde 1600 puana yakın çöküşe, tanık olundu; kapanışta da 1.175 puanla yani yüzde 4.6 düşüşle bitti. Asya piyasaları açıldığında buraya da yüzde 6’lık düşüşler yansıdı.

Cuma ve Pazartesi toplam düşüş ise yüzde 7; bu ABD borsası için büyük bir düşüş demek.ABD borsasında neden çöküş oldu

Önce bunun bir “Flash crash” mı olduğu anlaşılmaya çalışıldı?

“Flash crash” ani bir çöküş demek. Piyasalarda çok kısa bir zaman diliminde, ani, derin ve çalkantılı bir düşüşü ifade ediyor.

Geçmişte “Pit trading” denilen küçük bir amfi boyutunda “Gömlekli broker’lar” ile bağrış çağrış yapılan alım-satımlar artık bilgisayarlarla yapılıyor. İnternet üzerinden dünyanın herhangi bir yerinden alım-satım emri verilebiliyor.

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