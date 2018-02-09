ABD borsalarında sert düşüş!

Dow Jones Sanayi Endeksi 1.032,89 puan (yüzde 4,15) azalarak 23.860,46 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 100,66 puan (yüzde 3,75) düşüşle 2.581,00 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 274,82 puan (yüzde 3,90) değer kaybıyla 6.777,16 puandan günü tamamladı. Böylece endeksler son 5 işlem gününde 4'üncü kez günü düşüşle kapatmış oldu.

Uzmanlar, New York borsasında volatilitenin devam ettiğine dikkati çekerek, ocak ayında rekor seviyeye yükselen endekslerin geri çekilme nedeni olarak düzeltme yaşandığına işaret etti, ancak bunun ne zaman sona ereceğinin kesin olmadığını belirtti.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi, bugünkü kapanışta yüzde 24 artışla 34,37 seviyesindeydi.

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 1 artışla yüzde 2,835 seviyesine ulaştı.

FED'DEN 'SERT DÜŞÜŞ' AÇIKLAMASI

New York Fed Başkanı Dudley, "Hisse senedi piyasalarında bugün izlediğimiz ufak düşüşün ekonomik görünüme hiçbir etkisi yok" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, ABD borsalarında yaşanan kayıpları "ufak patatesler" olarak niteleyerek, "Hisse senedi piyasalarında bugün izlediğimiz ufak düşüşün ekonomik görünüme hiçbir etkisi yok." dedi.

Dudley, Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, hisse senedi piyasalarındaki kayıpları değerlendirdi. Tahvil faizlerinde parasal sıkılaşma beklentilerinin etkisiyle görülen artışın borsalar üzerinde baskı yarattığına işaret eden Dudley, şunları kaydetti:

"Piyasalar açıkça küresel ekonominin gayet hızlı şekilde büyümesine ve bunun sonucu olarak dünya genelindeki merkez bankalarının parasal desteği çekmeye başlamasına veya başlamayı planlamasına uyum sağlıyor. Bu nedenle, tahvil getirileri yükselirken ve hisse senedi piyasaları için biraz baskı yarattı."

Dudley, ayrıca hisse senetlerindeki değer kaybının ekonomiyi etkilemesinin şu an için söz konusu olmadığının altını çizdi.

"Şimdiye kadarki kayıplar ufak patatesler. Hisse senedi piyasalarında bugün izlediğimiz ufak düşüşün ekonomik görünüme hiçbir etkisi yok." ifadelerini kullanan Dudley, piyasalardaki dalgalanmaların para politikasını da etkilemesini beklemediğini ima etti.

Dudley, bu yıl kaç kez faiz artırılacağına yönelik tahminde bulunmak için henüz çok erken olduğunu belirtirken, buna karşın aralık sonundaki üç artış beklentisini hala makul bulduğunu söyledi.

New York Fed Başkanı Dudley, ocak ayına ait istihdam raporundaki güçlü ücret artışına atıfta bulunurken, "Bir rapora gereğinden fazla önem vermek istemiyorum." dedi.

Geçen cuma açıklanan ocak ayı istihdam raporu, ülkede uzun süredir zayıf seyreden ücret artışının yıllık bazda yüzde 2,9'a çıkarak son 8,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını göstermişti.

Ücret artışının hızlanmasının, enflasyonu yükselterek faiz artırımlarını sıklaştıracağı beklentisi, ABD devlet tahvili faizlerini son 4 yılın en yüksek seviyesine taşırken, New York borsası küresel finansal krizden bu yana en kötü kayıplarını yaşadı.

ABD HÜKÜMETİ İKİNCİ KEZ KAPANDI

ABD’de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.

ABD'de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kapandı. Bir önceki kapanma, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıldönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.

ABD bütçe görüşmeleri Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında DACA programı nedeniyle tıkanıyor.