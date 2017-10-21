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    ABD bayraklı ’Deep İsland’a operasyon: 300 kilo skunk yakalandı

    DHA
    21.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

    ÇANAKKALE’ye yatla Yunanistan’dan getirilen 300 kilo skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine uyuşturucu madde getirildiğini ve piyasaya sürüleceğini öğrenince bu sabah harekete geçti. Uyuşturucunun yüklü olduğu ABD bayraklı ’Deep İsland’ adlı, Geyikli’de konuşlu yata operasyon yapıldı.

    İKİ OTOMOBİL VE BİR MİNİBÜSE EL KONULDU

    Şüpheliler yattan uyuşturucuyu indirirken, jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Takip sonucu A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki otomobil ve bir minibüse el konuldu.

    ABD bayraklı ’Deep İsland’a operasyon: 300 kilo skunk yakalandı

    Yapılan kontrolde yatta 300 kilo skunk adlı uyuşturucu madde bulundu. Yat, sahil güvenlik ekiplerince Geyikli İskelesi’ne çekilerek bağlandı. Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Skunk'ın esrardan 4-5 kat daha güçlü etkiye sahip olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

    ABD bayraklı ’Deep İsland’a operasyon: 300 kilo skunk yakalandı

    SKUNK NEDİR?

    Skunk, Türkiye’de ilk defa 2014 yılından düzenlenen bir operasyonla ele geçirildi. Skunk’ın tohumu, esrarın ham maddesi hintkenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi sonucu geliştirildiği biliniyor.

    Etiketler: Operasyon
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