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    ABD bayrakları ile YPG flamaları gitti

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 00:41 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 00:41

    SURİYE’nin Rakka vilayetine bağlı Tel Abyad ilçesinde, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin gümrük binasının üstüne astığı ABD bayrağı ile ilçe merkezindeki YPG flamaları kaldırıldı.

    Şanlıurfa Akçakale’den de görülen ve hava şartları nedeniyle tahrip olan bayrak ve flamalar 4 ay önce yenilenmişti. Bayrak ve flamaların neden ve kim tarafından indirildiği bilinmiyor.

    Daha önce terör örgütü DEAŞ’ın kontrolünde bulunan Tel Abyad bölgesi, 15 Haziran 2015’te PYD’nin denetimine geçmişti. Kentin PYD güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından, Eylül 2016’da Tel Abyad’daki bazı evlerin çatısı ile sokaklara önce PYD flamaları, ardından ABD bayrakları asılmıştı.

    ‘PYD, TEL RIFAT’I REJİME BIRAKTI’
    Öte yandan, Rusya Genelkurmay Başkanlığı’ndan kritik bir açıklama geldi. Ana Harekât Daire Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, basın toplantısında, PYD’yi Tel Rıfat’ı terk etmeleri için “ikna ettiklerini” belirtti.

    Etiketler: tel rıfat , ABD , gazetehaberleri
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