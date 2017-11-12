ABD Başkanı Trump'tan flaş Rusya açıklaması!

Vietnam'ın Hanoi kentinde Vietnam Devlet Başkanı Tran Dại Quang ile birlikte basın toplantısı yapan Trump'tan önceki gün Air Force One uçağındaki açıklamasında Moskova'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerini asla etkilemeye çalışmadığı konusunda Putin'in ısrarıyla ilgili sözlerini netleştirmesi istendi.

Trump soruya "Bence o (Putin) kendisinin ve Rusya'nın seçimlere müdahale etmediğini düşünüyor. Ben neye inanırsam inanayım, istihbarat kurumlarımızla birlikteyim, onlara inanıyorum."

Mayıs ayında ABD istihbarat kurumlarının direktörleri, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği konusunda analistlerinin vardığı sonucu desteklediklerini Kongre'ye söylemişti.

'RUSYA'YA ÇOK AMA ÇOK AĞIR YAPTIRIM YAPILDI'

Trump Rusya ile ilişkilerin iyileştirmesi vaktinin geldiğini söyledi.

ABD Başkanı "Rusya'ya çok ama çok ağır yaptırım yapıldı. Çok üst düzeyde yaptırıma uğradılar ve bu kısa süre önce gerçekleşti. Artık bitkin düşmüş ve kırılmış bir dünyayı iyileştirmeye göre dönme vakti. Rusya ile dostça geçinmenin bir engel değil ülkemiz ve dünya için bir kazanç olduğunu düşünüyorum" dedi.

'NE ZAMAN RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLERİN İYİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYACAKLAR?'

Sputnik'in aktardığına göre Trump, sabah saatlerinde konuyla ilgili Twitter'dan da açıklamalarda bulundu, Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını istedi.

Trump, "Ne zaman dışarıdaki o kıskananlar ve aptallar Rusya ile iyi ilişkilerin kötü değil iyi bir şey olduğunu anlayacak? Her zaman siyasetle oynuyorlar. Bu ülkemiz için kötü. Kuzey Kore'yi, Ukrayna'yı, Suriye'yi ve terörizmi çözmek istiyorum. Ve Rusya çok yardım edebilir" ifadelerini kullandı.