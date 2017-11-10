Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD Başkanı Trump Vietnam'da

    ABD Başkanı Trump Vietnam'da

    AA
    10.11.2017 - 09:39 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Çin'deki temaslarını tamamlayarak iki günlük ziyaret için Vietnam'a geçti.

    Trump Asya turunun 4. ayağı olan Vietnam'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak ve bir konuşma yapacak.

    Trump’un konuşmasında ABD’nin bölgedeki serbest ticaret vizyonunun yanı sıra Kuzey Kore'nin nükleer programının yol açtığı tehditlere değinmesi bekleniyor.
    Zirvede Trump’un, APEC üyesi ülke liderleriyle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, zirve sırasında Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen resmi görüşmenin gündem yoğunluğu nedeniyle olmayacağını söyledi.

    Trump, 13 günlük Asya turuna pazar günü Japonya'dan başlamış, ardından Güney Kore ve Çin’i ziyaret etmişti.

    Etiketler: donald trump , Donald Trump
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri