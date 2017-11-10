ABD Başkanı Trump Vietnam'da

Trump Asya turunun 4. ayağı olan Vietnam'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak ve bir konuşma yapacak.

Trump’un konuşmasında ABD’nin bölgedeki serbest ticaret vizyonunun yanı sıra Kuzey Kore'nin nükleer programının yol açtığı tehditlere değinmesi bekleniyor.

Zirvede Trump’un, APEC üyesi ülke liderleriyle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, zirve sırasında Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen resmi görüşmenin gündem yoğunluğu nedeniyle olmayacağını söyledi.

Trump, 13 günlük Asya turuna pazar günü Japonya'dan başlamış, ardından Güney Kore ve Çin’i ziyaret etmişti.