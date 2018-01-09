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    ‘ABD Başkanı Trump sorgulanacak’ iddiası

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinin Rusya ile bağlantısını ve Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Savcı Robert Mueller’in, önümüzdeki haftalarda Trump’ı sorgulayacağı ifade edildi.

    Washington Post gazetesinin haberine göre Mueller, bu konuyu aralık ayı sonlarında başkanın avukatları John Dowd ve Jay Sekulow ile yaptığı görüşmede gündeme getirdi. Gazete, Trump’a yakın bir kişiye dayandırdığı haberde, gelecek birkaç hafta içinde yapılabilecek görüşmede Trump’a sınırlı sayıda soru sorulabileceğini yazdı.

    YÜZ YÜZE Mİ, YAZILI MI

    Konuya yakın bir kaynak avukatlar arasında, Trump’ın olası ifadesine ilişkin istişarelerin devam ettiğini belirtti. NBC televizyonu, avukatların, Mueller’in Trump ile yüz yüze bir görüşme yapması yerine sorularını yazılı olarak iletmesi gibi seçeneklerin uygulanmasından yana olduğunu duyurdu. Avukatlar, görüşme yüz yüze olursa ABD Başkanı’nın nerede ve ne kadar süre ifade vereceği konusunda da bir plan hazırlamaya çalışıyor. Amerikan haber ajansı AP de bir kaynağına dayanarak Mueller’in soruşturma ekibinin, Rusya soruşturması kapsamında Trump’la konuşmaya ilgi gösterdiklerini ifade ettiklerini kaydetti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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