ABD Başkanı Trump: Saldırganı Guantanamo'ya göndermeyi görüşeceğiz

New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta kamyonetini bisiklet yolunda insanların üzerine sürerek 8 kişinin ölümüne 12 kişininde yaralanmasına neden olan saldırganın DEAŞ'tan etkilendiğini ancak şu ana kadar tek kanıtın saldırganın yalnız hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.



New York'ta dün meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Cuomo, 11 eylül saldırılarından sonra en büyük terör saldırısı olarak tanımladığı olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Cuomo, "Soruşturma devam ediyor ancak kanıtlar saldırganın ABD'ye geldikten sonra DEAŞ hakkında bilgi edinmeye başladığını gösteriyor. Elimizde saldırganın bağlantılarının olduğuna dair kanıt yok, şu ana kadar tek kanıt saldırganın tek başına hareket ettiği." dedi.

New York Polis Teşkilatı Komiser Yardımcısı John Miller ise saldırganın saldırıyı bir kaç haftadır planladığını ve DEAŞ'ın bu tür saldırıların nasıl düzenleneceğine ilişkin talimatlarını sosyal medyadan takip etmiş olabileceğini söyledi.

Miller, olay yerinde saldırıda kullanılan kamyonette Arapça not bulunduğunu ifade etti. Dün ABD medyasında yer alan haberlerde ise notun İngilizce olduğu ve saldının DEAŞ adına yapıldığı belirtilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Habibullaevic Saipov, 2010 yılında yeşil kart ile yasal yollardan ABD'ye geldi. Ulusal Güvenlik Bakanlığı'da saldırganın 2010 yılında yeşil kartla ABD'ye giriş yaptığını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada," teröristin ABD'ye yeşil kart olarak bilinen "Çeşitlilik Vize Programı" ile

geldiğini belirtti ve "Chuck Schumer'in bir güzelliği' diyerek, Demokrat Senatörü eleştirdi.

Öte yandan daha önce kamyon şoförü olan saldırganın New Jersey eyaletine bağlı Paterson kentinde yaşadığı ve Uber sürücüsü olduğu bildirildi.

Uber ise yaptığı açıklamada saldırganın sürücü lisansının iptal edildiğini duyurdu.

Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin Arjantinli turist, bir kişinin Belçika, iki kişinin de ABD vatandaşı olduğu açıklandı.

Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında dün kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine süren saldırgan 12 kişinin de yaralanmasına neden

olmuştu. Saldırgan, bir okul aracına çarptıktan sonra araçtan inerek olay yerinden kaçmaya çalışırken, karnından vurularak gözaltına alınmıştı.