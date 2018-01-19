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    ABD Başkanı olacak zekâya sahip misiniz?

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 08:41 | Son Güncelleme:

    Donald Trump, zaman zaman 'akıl sağlığının yerinde olmadığı ve paranoyak olduğu' eleştirilerine maruz kaldı. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Ateş ve Öfke (Fire and Furry) adlı kitapta yer alan Trump'ın 'akli dengesinin yerinde olmadığı' iddiaları en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu. İşte Trump'ın akıl sağlığını ölçen test...

    Euronews'ın aktardığına göre, Beyaz Saray doktorları, Ziad Nasreddin'in 2005 yılında bulduğu ve dünyada en yaygın olan Moca testini kullandı. Puanlamanın 30 üzerinden 26 ve üstü çıkması beyinsel fonksiyonlarının normal olduğu anlamına geliyor.

    Dünyada pek çok dile çevrilen bu 'zorlu' testin farklı versiyonları da bulunuyor. Bir sayfalık kısa sorulardan oluşuyor ve hafızanın işlevini, zıtlık kapasitesini, konsantrasyon, dil ve hesap yeteneğini ölçüyor.

    "DEVE Mİ ASLAN MI?"

    Test sırasında Trump'a 'tren ile bisiklet arasındaki ortak noktayı bulmak' ile 'deve, su aygırı ve aslan gibi canlılardan oluşan üç hayvanı tanımlamak' gibi sorular soruldu.

    "AN İTİBARİYLE NEREDESİN?"

    Yaklaşık 10 dakika süren test sırasında Trump'tan küp şeklinde bir şekil çizmesi, belirli bir zaman aralığını resmetmesi de soruldu. Testte ayrıca 'yüz, kadife, kilise, papatya ve kırmızı' gibi kelimelerle çıkarma işlemin olduğu bir liste sunuluyor ve buradaki kelime ve rakamların hafızaya kaydedilerek tekrar edilmesi isteniyor.

    Aynı zamanda teste katılan kişiden an itibariyle bulunduğu konumu, şehir ve saati söylemesi isteniyor.

    ABD Başkanı olacak zekâya sahip misiniz

    Etiketler: SON DAKİKA , haberler , haber
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