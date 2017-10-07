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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Ay'a astronot göndermek istiyoruz

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 17:08 | Son Güncelleme:

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeniden Ay'a astronot göndermek istediklerini söyledi. Pence, "Ay'da sadece ayak izleri ve bayrak bırakmak yeterli değil" dedi.

    Mike Pence, Ulusal Uzay Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Dünya'nın uydusu olan Ay'ın keşfinin, Güneş Sistemi'nin de keşfinin ilk basamağı olduğunu hatırlattı.

    BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Pence, "Astronotları yeniden Ay'a göndereceğiz" dedi. ABD Başkan Yardımcısı'nın bu sözleri konuşmasını dinleyenlerce alkışlandı.
    Ay'a yeniden astronot göndermek, eski başkan Barack Obama döneminde ABD'nin önceliği değildi.

    Washington'un Obama döneminde belirlediği hedef, "2030 ortalarına dek Mars'a insanlar göndermek ve onların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmelerini sağlamaktı".

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Aya astronot göndermek istiyoruz

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Mars ve ötesine gidebilmeleri için uzay faaliyetlerine daha fazla fon aktarmaları gerektiğini söyledi.
    Ay'a ilk kez 1969'da Amerikalı astronotlar Neil Armstrong ve Edwin Eugene "Buzz" Aldrin ayak bastı.

    ABD AY'A EN SON 1972'DE ASTRONOT GÖNDERDİ.
    Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, daha sonra Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bütçesini azalttı. NASA da o dönemden itibaren uzay mekiği ve istasyonu tasarlamaya odaklandı.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Aya astronot göndermek istiyoruz

    AMERİKALI GİRİŞİMCİNİN MARS İÇİN '2024' HEDEFİ 

    SpaceX şirketinin sahibi Amerikalı iş adamı Elon Musk ise geçen hafta Avustralya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2024 yılında insanları Mars'a göndermeyi umduğunu söylemişti.
    Şirket, tasarladığı özel roket ile aynı anda 100 kişiyi Mars'a taşımayı hedefliyor.

    Etiketler: ABD , Mike Pence , aya yolculuk
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