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    ABD basını yazdı! "Türkiye itiraz edince ABD geri adım attı"

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesine göre, Suriye'nin kuzeyinde 'Sınır Güvenlik Gücü' kurmayı planlayan ABD yönetimi Türkiye'nin tutumu üzerine söz konusu planı gözden geçirme kararı aldı.

    Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir güç oluşturma önerisinin Türkiye ile yeni bir diplomatik restleşmeyi körüklemesi nedeniyle bu konuda geri adım attı.

    Sputnik'in aktardığına göre haberde "ABD ordusu, Türkiye ile diplomatik çatışmaya yol açtığı için sınır gücü oluşturma planlarında derhal değişikliğe gidiyor" dendi.

    WSJ'ye göre ABD'li yetkililer, planın kamuoyuna kötü biçimde aktarıldığını ve ilk başta tasarlandığı gibi hayata geçirilmeyeceğini kaydetti.

     

    Etiketler: haber , rusya , son dakika , haberler
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