ABD basını yazdı... "Trump damadına güvenmiyor"

Vanity Fair, Beyaz Saray'dan kaynaklarla yapılan görüşmeler sonucunda edinilen bilgilere göre, Kuschner'in Trump'a verdiği tavsiyelerden bazıları, Trump'ı Rusya soruşturması konusunda kötü bir duruma soktu.

Beyaz Saray'daki en yakın adamı Stephen Bannon'un yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevinden ayrılmasını talep eden Trump'ın damadı konusunda ne tip bir adım atacağı merak konusu...

Aralarında Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) da bulunduğu istihbarat örgütleri, Ocak 2016'da hazırladıkları raporda, Rus hükümetinin en üst düzeyde seçim sonuçlarını ve seçmen kararını etkilemek için doğrudan müdahale ettiği belirtmişyi.

Mueller'ın soruşturması ise Rusya ve Trump'ın kampanya ekibi arasında direkt bir ilişki olup olmadığını araştırıyor. Trump bu iddiaları reddediyor.

Soruşturmanın Trump'ın ailesi ve yakın çevresine uzanabileceği de yine haberlerde yer verilen unsurlar arasında. Sözü edilen isimlerden biri, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner. Oğul Trump Jr. ise, Temmuz ayında Hillary Clinton hakkında bilgi almak amacıyla bir Rus avukatla görüştüğünü kabul etmişti.



Büyük bir gizlilik içinde yürütülen soruşturma, Amerikan istihbarat servislerinin Rusya'nın doğrudan seçimlerde parmağı olduğu ve Trump'ın kazanmasına yardım ettiği yönündeki raporlarının ardından açılmıştı.