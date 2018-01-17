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    ABD basını yazdı! "En çok Türkiye öfkelendi"

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, ABD'nin Türkiye sınırında kurmayı planladığı 30 bin kişilik sınır koruma gücünün bölgede 'endişe' ile karşılandığını yazarken bu adımın Suriye'nin daha fazla bölünmesine yol açabileceği yorumunu yaptı. Gazete, Rusya, İran, Suriye yönetimi ve muhalif kanadın ABD'nin hamlesine karşı gelmesine rağmen bu durumun en çok Türkiye'yi öfkelendirdiğini yazdı.

    New York Times'ta Anne Barnard imzalı haberde, "Suriye'nin kuzeyinde Kürtler tarafından yönetilen ABD destekli yeni sınır gücünü oluşturma planı bölgede, ABD'nin Suriye'nin daha fazla bölünmesine neden olabilecek bir otonom bir Kürt bölgesine kurmaya yardım ettiği düşüncesi nedeniyle bölgede alarma neden oldu" ifadeleri yer alıyor.

    Ny Times, Türkiye, İran ve Rusya'nın güçlü bir şekilde karşı geldiği hamlenin, savaşta ABD'nin müttefiklerinin karşı karşıya gelmesine ve ABD'nin bölgedeki krizin içine daha fazla müdahil olmasına neden olabileceği yorumu yapıldı. 

    ABD merkezli gazete, söz konusu hamleye Rusya, İran, Suriye yönetimi ve muhaliflerin karşı gelmesine rağmen, duruma en çok öfkelenen ülkenin 'müttefik Türkiye' olduğunu yazdı.

    Gazeteye konuşan terör örgütü YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir yetkili ise yeni gücün SDG'nin yeniden yapılandırılmış bir hali olduğunu öne sürdü. Yetkili, oluşturulacak sınır gücünün 'iyi bir askeri' eğitime sahip olacağını iddia etti. 

    Ny Times, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkede tam kontrolü sağlamak istediğini ve ABD'nin söz konusu hamlesine karşı olduğu yorumunu yaptı.

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