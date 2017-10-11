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    ABD basını: "Çin'de iki üst düzey general ortadan kayboldu"

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 17:48 | Son Güncelleme:

    ABD'de yayınlanan The New York Times gazetesi, Çin'de son dönemde üst düzey iki generalin ortadan kaybolduğunu yazdı.

    Gelecekte 'daha önemli görevlere' gelmesi beklenen general Fang Fenghui ve dikkat çeken bir askeri kariyere sahip Zhang Yang'ın ortadan kayboldukları belirtilirken, bu isimlerin yerine askeri kurumlar tarafından gerekli atamaların yapıldığı ifade edildi.

    The New York Times gazetesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in askeriye üzerinde hâkimiyetini sağlamlaştırmak istediğini yazarken, "Komunist Parti'nin bel kemiği olan askeriyede iki generalin görevden alınması Şi Cinping'in bu konudaki son adımı oldu" ifadesi kullanıldı.

    Çin basınında üst düzey generale ilişkin herhangi bir haberin yer almamasına dikkat çekildi.

    ABD basını: Çinde iki üst düzey general ortadan kayboldu

    Fotoğrafta Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, general Fang Fenghui ile birlikte gözüküyor. 

    Etiketler: Çin , ABD , New York Times , son dakika , haber
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