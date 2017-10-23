ABD B-52'lere nükleer silah yükledi

ABD Hava Kuvvetleri Generali David Goldfein askeri bir yayına verdiği röportajda, "Dünya artık tehlikeli bir yer ve bugün nükleer silahlardan açık açık bahseden insanlar var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Pazar günü Kuzey Koreyle ilişkin yaptığı konuşmada hükümetin her şey için hazırlıklı olduğunu söylemiş, "Ne kadar hazırlıklı olduğumuza inanamazsınız" demişti.

Goldfein artık dünyanın sadece ABD ve Sovyetler Birliğinin olduğu iki kutuplu bir yer olmadığına dikkat çekerek, "Artık nükleer yetkinliği olan başka oyuncular da va" dedi.

Goldfein "Kıyamet Uçağı" olarak da bilinen dört E-4B Nightwatch uçağından en az birinin her zaman 24 saat hazır beklediğini söyledi.