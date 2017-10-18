ABD, Ay yörüngesine uzay istasyonu yerleştirecek

Şirketler, yayımladıkları ortak açıklamada, Bigelow Aerospace'in ürettiği B330 model, genişleyebilen uzay modülünü 2022 yılı sonunda ULA yapımı Vulcan roketiyle Ay yörüngesine fırlatacaklarını duyurdu.

Kendi başına uzayda yaşanabilir bir alan oluşturabilen ve başka modüller ile uzay araçlarına kenetlenebilme özelliği olan B330'un, Ay misyonları için bir ara istasyon işlevi görmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Bigelow Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Robert Bigelow'un, "Ay istasyonu, 2022 itibarıyla ülkemizin yeniden alevlenen Ay'a dönüş planlarını desteklemeye hazır hale gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Havacılık ve savunma sanayi şirketleri Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi olan ULA, bugüne kadar uzaya binden fazla mekik fırlatan Atlas ve Delta roketlerinin üreticisi olarak biliniyor. Şirketin geliştirdiği yeni nesil Vulcan roketinin 2019 yılında kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Bigelow Aerospace ise ilk kez 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderdiği genişleyebilen etkinlik modülü BEAM ile gündeme gelmişti.

Şirketin ürettiği genişleyebilir uzay modülleri geleneksel katı modüllere göre daha hafif olduğundan, aynı roketle uzaya daha fazla kullanılabilir alan taşımaya imkan veriyor.