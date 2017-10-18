Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>ABD, Ay yörüngesine uzay istasyonu yerleştirecek

    ABD, Ay yörüngesine uzay istasyonu yerleştirecek

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 20:27 | Son Güncelleme:

    ABD'li fırlatma sistemleri üreticisi United Launch Alliance (ULA) ve uzay modülü üreticisi Bigelow Aerospace şirketi, 2022 yılında Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurmak üzere iş birliği kararı aldıklarını açıkladı.

    Şirketler, yayımladıkları ortak açıklamada, Bigelow Aerospace'in ürettiği B330 model, genişleyebilen uzay modülünü 2022 yılı sonunda ULA yapımı Vulcan roketiyle Ay yörüngesine fırlatacaklarını duyurdu.

    Kendi başına uzayda yaşanabilir bir alan oluşturabilen ve başka modüller ile uzay araçlarına kenetlenebilme özelliği olan B330'un, Ay misyonları için bir ara istasyon işlevi görmesinin amaçlandığı kaydedildi.

    Açıklamada, Bigelow Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Robert Bigelow'un, "Ay istasyonu, 2022 itibarıyla ülkemizin yeniden alevlenen Ay'a dönüş planlarını desteklemeye hazır hale gelecektir." ifadelerine yer verildi.

    Havacılık ve savunma sanayi şirketleri Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi olan ULA, bugüne kadar uzaya binden fazla mekik fırlatan Atlas ve Delta roketlerinin üreticisi olarak biliniyor. Şirketin geliştirdiği yeni nesil Vulcan roketinin 2019 yılında kullanılmaya başlanması planlanıyor.

    Bigelow Aerospace ise ilk kez 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderdiği genişleyebilen etkinlik modülü BEAM ile gündeme gelmişti.

    Şirketin ürettiği genişleyebilir uzay modülleri geleneksel katı modüllere göre daha hafif olduğundan, aynı roketle uzaya daha fazla kullanılabilir alan taşımaya imkan veriyor.

    Etiketler: abd , bilim
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri