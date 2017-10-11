ABD askeri helikopteri Japonya’da düştü

Yerel basında yer alan haberlere göre, Okinawa bölgesindeki Takamura Takae kasabası yakınlarında sabah saatlerinde köylüler yanan enkazı ve uçaktan çıkan dumanları gördü.

ABD ordusuna ait CH-53E Skorsky helikopterin düştüğü anlaşıldı. Yerel halk polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler yerel saatle akşam 18.00 civarında (TSİ 10:00) kaza yerine ulaştı.

ABD, Kuzey Kore yakınlarında yaptığı askeri tatbikata iki adet süpersonik bombardıman uçağı da dahil olmak üzere altı adet askeri uçak ve helikopter göndermişti.

Kazada ölü ya da yaralı sayısı henüz bilinmiyor.