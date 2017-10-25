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    ABD asker eşinin iddialarını tartışıyor... Trump’ın ses tonu beni ağlattı

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 00:18 | Son Güncelleme:

    ABD bir süredir Donald Başkan Trump’ın başsağlığı için aradığı Nijer’de ölen ABD askerinin eşini rencide ettiğine dair iddialarla çalkalanıyor. Askerin eşi Myeshia Johnson sessizliğini bozarak Trump’ın telefonda eşinin adını hatırlamadığını belirterek, “Sesindeki ton beni ağlattı” dedi.

    Başkan Trump’ın askerin eşine “Orduya katılan biri başına nelerin gelebileceğini bilir” şeklinde bir imada bulunduğu iddia ediliyordu. 4 Ekim’de Nijer’de DEAŞ ile girilen çatışmada ölen dört askerden biri olan Çavuş David Johnson’ın eşi medyada geniş yer bulan iddiaların ardından basına konuştu.

    Pazartesi günü ABC’nin ‘Günaydın Amerika’ programına katılan Myeshia Johnson, Trump ile arasında geçen konuşmayı şöyle aktardı:  “Başkan, ‘Eşimin orduya yazıldığında nereye katıldığını bildiğini, ancak yine de bunun acı verici’ olduğunu söyledi. Sesindeki ton, eşimin adını hatırlayamadığını söylemesi beni çok öfkelendirdi, ağladım.”

    TRUMP TWEET ATTI
    Eşinin naaşını görememiş olmaktan da üzüntü duyduğunu söyleyen genç kadın, “Onu görmem gerekiyor, böylece onun eşim olduğunu bileyim. Niye bana parmağını, ya da saçını göstermediklerini bilemiyorum” dedi. Röportaj sonrası Twitter’dan yanıt veren ABD Başkanı Trump, “Çavuş David Johnson’ın dul eşiyle çok saygılı bir görüşmemiz oldu, hiç tereddüt etmeden başından itibaren adını söyledim” dedi.

    ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise 4 Ekim saldırısıyla ilgili aydınlatılması gereken durumlar olduğunu belirterek, istihbarat ya da ekipman eksikliği olup olmadığının ve Johnson’ın bedeninin alınmasının niye iki gün sürdüğünü araştırdıklarını kaydetti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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