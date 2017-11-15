ABD Adalet Bakanı Sessions'tan Türkiye açıklaması

Bakan Sessions, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonunda gerçekleştirilen oturumda, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi", "Trump yönetimi ve kampanya yetkilileri ile Rusya ilişkileri" ve "Flynn'in Türkiye ile ilişkilerine yönelik iddialar" gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kaliforniya eyaleti Demokrat Vekili Zoe Lofgren'in, Flynn'in seçim kampanyasında görevliyken Türk hükümeti ile çalışıp çalışmadığını sorusuna Sessions, "Bu konuda bilgi sahibi olduğumu sanmıyorum." yanıtını verdi.

Sessions, Lofgren'in, "Seçimlerden sonraki herhangi bir zamanda onun (Flynn) Türk hükümeti için çalıştığını biliyor muydunuz?" sorusu üzerine, "Böyle olduğuna inanmıyorum." dedi.

Vekil Lofgren ayrıca Sessions'ın, kendisinin veya Donald Trump kampanyasında çalışan herhangi birinin Flynn'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi yönünde bir çalışma yaptığına dair bilgi sahibi olup olmadığını da sordu. Sessions bu konuyu yakın zamanda gazetelerden okuduğunu ancak söz konusu iddiaları daha önce "hiçbir şekilde hatırlamadığını" ve bu konuda kendisine herhangi bir bilgi gelmediğini kaydetti.

FETÖ ELEBAŞININ İADE TALEBİNE İNCELEME

Sessions'a, "Başkanlık yemin töreninden sonra Türkiye'nin 2016'da Gülen için yaptığı iade talebine ilişkin FBI'dan yeni bir inceleme yapmasının istendiğini bilmiyor muydunuz?" sorusu da yöneltildi. ABD'li bakan, bu soruya karşılık, "Türkiye'nin Gülen'in Türkiye'ye dönmesi konusunda federal hükümete baskı yapmaya devam ettiğinin farkındayım ve bu konunun detaylarını konuşma yetkim yoksa da bizim bakanlığımız da burada bir role sahip." ifadesini kullandı.

Michael Flynn'in Gülen'i 15 milyon dolar karşılığında Türk hükümetine teslim etmesine ilişkin ortaya atılan iddialar konusunda bilgisi olup olmadığı sorulan Sessions, "Kesinlikle hayır." diye konuştu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, geçen cuma günü konuyla ilgili bir haberinde, aralık ayında Flynn ve oğlu ile bazı Türk yetkililer arasında FETÖ elebaşı Gülen'in 15 milyon dolar karşılığında ABD dışına kaçırılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğunu ileri sürmüştü.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hukuk dışı yollarla ABD dışına çıkarılmak istendiği yönündeki iddialarla ilgili, "Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir." açıklamasını yapmıştı.

Flynn'in avukatı Robert Kelner da müvekkili hakkında Amerikan medyasında çıkan "adam kaçırmadan rüşvete" kadar birçok konudaki iddiaları "yalan ve çok çirkin" olarak nitelendirmişti.

RUSYA TEMASLARI İLE İLGİLİ KONGREYE YALAN SÖYLEDİĞİ İDDİALARINI REDDETTİ

Öte yandan, Bakan Sessions, seçim kampanyası sürecinde Ruslarla görüşmeleri hakkındaki iddialara ilişkin soruları da yanıtladı.

Sessions, daha önce Senatoya verdiği ifadede senatörlere yanıltıcı bilgiler verdiğine yönelik iddiaları reddetti.

Buna karşın soruşturma dosyasında, Sessions'ın Trump'ın kampanya danışmanlarından George Papadopoulos'un geçen yıl mart ayında bir toplantıda kendisine Ruslarla olan bağlarını anlattığını ve Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme tertip edebileceğini aktardığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili sorulara karşılık, Kongreye yalan söylemediğini dile getiren Sessions, "Bu haberleri görünceye kadar o toplantıyı hatırlayamadım." diyerek kendini savundu.

Bakan Sessions, söz konusu toplantının Trup-Putin görüşmesinin önüne geçtiğini ve Papadopoulos'a bu konuda seçim kampanyasını temsil etme yetkisi bulunmadığını söylediğini öne sürdü.

ABD Adalet Bakanı, geçen ay Senatoda katıldığı oturumda ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinden herhangi birinin Ruslarla görüştüğünü bilmediğini ve bunun olabileceğine inanmadığını ifade etmişti.