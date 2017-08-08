Abbas'a destek ziyareti

Küdüs'te Mescid-i Aksa’ya metal arama dedektörleri ve kameralar yerleştirilmesiyle baş gösteren ve İsrail’in geri adımıyla dinen gerilim sonrası kutsal yerlerin muhafızı konumundaki Ürdün Kralı Abdullah, dün helikopterle geldiği Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Abbas, Kral’ı Ramallah’taki makamında kırmızı halıyla karşılarken, Fransız haber ajansı AFP, beş yıl sonra gelen bu ziyaretin son derece kritik olduğuna işaret etti.

FİLİSTİN’İN YANINDA

Filistin resmi haber ajansı WAFA dün ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, iki liderin “Filistin’in halihazırdaki durumu ile İsrail’in geçen ay Kudüs ve Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği ihlallerin yanı sıra bölgede yaşanan son gelişmeleri” ele alacaklarını belirtti. Siyasi gözlemciler ise ziyaretin Abbas’a Ürdün’den açık destek anlamına geldiğini düşünüyor. AFP’ye konuşan Filistinli siyaset

bilimci Abdel Majid Sweilem, “Öyle görünüyor ki, Kral 2’nci Abdullah bu ziyaretle Kudüs için verilen savaşta Filistin halkının yanında olduğunu göstermek istiyor” dedi.

İZOLASYONA KARŞI ADIM

Batı Şeria’da Ramallah yakınlarında yer alan Birzeit Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi Profesörü Samir Awad da, “Bu ziyaret, majestelerinin İsrail ile güvenlik anlaşmasını durdurma kararının ardından Abbas’a uygulanan izolasyonun kaldırılmasına katkıda bulunmak istediği mesajı veriyor” yorumunu yaptı. Abbas, metal dedektörleri krizinin ardından İsrail ile güvenlik koordinasyonunu askıya almış, İsrail hükümetinin geri adımına karşın kararını değiştirmemişti. İsrail Jerusalem Post gazetesi ise dün İsrailli güvenlik güçlerinin Abbas’ın Ramallah’tan çıkışına izin vermediğini, bölgede kalmaya zorlandığını bildirdi.

PARLAMENTOYA KUDÜS MESAJI

Kral 2’nci Abdullah, Ramallah ziyareti öncesinde Ürdün parlamentosuna seslenerek önemli mesajlar verdi. Önceki gün Ürdün’ün başkenti Amman’daki El-Huseyniye Sarayı’nda Meclis ve parlamentodaki komitelerin başkanlarını kabul eden Kral, “Ürdün’ün koruyuculuğu ve Kudüslülerin direnişi olmasaydı kutsal yerler çoktan kaybedilmiş olurdu. Var olan gücümüzle sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Gelecek dönemde zaruri ilerlemenin gerçekleştirilmesi için çabaların artırılması ve ABD yönetimiyle yoğun çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyleyen Kral, “Başarımız, Filistinli kardeşlerimizle bir olmamızı gerektiriyor ki, davamız zayıflamasın ve haklarımızı korumuş olalım” diye konuştu. Ürdün’ün 9.5 milyonluk nüfusunun yarısı Filistin kökenli.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ

İsrail polisi, 14 Temmuz cuma günü Mescid-i Aksa’da 3 Filistinli silahlı saldırıda bulunmuş. Çıkan çatışmada 3 Filistinli ile 2 İsrailli güvenlik görevlisi ölmüştü. Olayın ardından İsrail, Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatıp girişe metal arama dedektörleri ile kameralar yerleştirmişti.

Çıkan olaylarda 3 İsrailli yerleşimci ve 4 Filistinli protestocu hayatını kaybetmişti. Harem-i Şerif’in iki kapısını 23 Temmuz’da açan İsrail hükümeti, Filistinlilerin protestoları ve dünyadan gelen tepkiler üzerine 24 Temmuz gecesi girişteki dedektörleri ve kameraları kaldırmıştı.

23 Temmuz’da İsrail’in Amman Büyükelçiliği’nde İsrail güvenlik görevlisi, biri marangoz, diğeri doktor iki Ürdünlü’yü öldürmüştü. İsrailli görevli, diplomatik dokunulmazlık gerekçesiyle serbest kalmıştı. Ürdün tepki göstermişti.