Abbas ‘uzlaşma’ için Türkiye’de

2014’te çöken İsrail-Filistin görüşmelerini canlandırmak için Donald Trump yönetiminin nabız yoklamasında bulunduğu bir dönemde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Abbas’ın 28 Ağustos’ta Ankara’ya resmi ziyarette bulunacağını ve Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini açıklamıştı. Kalın’a göre görüşmede Mescid-i Aksa ve Kudüs’te yaşanan son gelişmeler, Filistin barış süreci ve Filistin milli uzlaşı görüşmeleri konuları ele alınacak. Hamas’ın 2007 yılında Gazze Şeridi’nde yönetimi ele geçirmesinin ardından Filistin; Batı Şeria ve Gazze Şeridi olmak üzere ikiye ayrılmış durumda.

ABBAS, ELEKTRİK VE PARAYI KESMİŞTİ

Batı Şeria’yı kontrol eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas’ı geri adım atmaya zorlamak için kontrolündeki Gazze için elektrik, ilaç ve maaş bütçesinde kesintiye gitmişti. Hamas ise Abbas yönetimini, İsrail ile birlikte Gazze Şeridi’ni abluka altına almakla suçlamıştı. Filistin’in PA radyosuna konuşan Abbas’ın El Fetih örgütünden Cibril Racub, Abbas ile Erdoğan arasındaki bir görüşmenin Filistinlilerin bölünmüşlüğünün sona erdirilmesi için olumlu bir gelişme olacağını umduklarını söyledi. Türk hükümeti, Hamas’a destek sağlarken son dönemde söz konusu örgüt, Ankara’nın arasının açık olduğu Mısır yönetimi ile bazı yakınlaşma adımları içine girmişti.