Abbas: Trumpın barış çabaları göz boyamaktan başka bir şey değil

Abbas "Kudüs, Filistin’in Ebedi Başkenti"temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "İsrail Oslo’yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı dedi.



Filistin Kurtuluş Örgütünün düzenlediği bir konferansta konuşan Abbas Trump'ın Kudüsü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ABD'yi arabulucuk yapabilecek ülkeler listesinden çıkardığını söyleyerek (Trump) Bir tweetinde demiş ki: Filistin'e barış görüşmelerini reddettiği için para vermeyeceğiz. Yazıklar olsun sana (Trump). Ne zaman görüşmeleri reddetmişiz? dedi ve ekledi: Siyasi barış görüşmeleri uluslararası arabulucular nezdinde gerçekleşmelidir, sadece ABD arabulucuğunda değil. Daha net söylememe gerek var mı? ABD'nin İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yapmasını kabul etmiyoruz.



Abbas, Filistin yönetiminin sadece geniş, uluslararası destek gören bir panel tarafından arabulucuğu yapılan ve ABDnin de hala içinde bulunabileceği barış görüşmelerini kabul edeceğini söyledi.



ABD'nin Birleşmiş Milletler ve İsrail elçilerini de konuya ilişkin tavırları sebebiyle eleştiren Abbas Nikki Haley ve David Friedman'ın tutumlarını rezalet olarak nitelendirdi.