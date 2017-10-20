AB zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye konusunda anlaştık

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Macron, sığınmacılar konusunda Fransa'nın Afrika'ya desteğinin devam edeceğini belirtti.

Zirve kapsamındaki toplantılarda internet güvenliği ve vergilendirme konusunu da ele aldıklarını, bununla ilgili geçen ay Tallinn'de düzenlenen zirveden sonra olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Macron, bazı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, internet devlerinin vergilendirilmesine ilişkin kararlılığını hatırlattı.

Toplantılarda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, AB liderlerinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını anımsattığını belirten Macron, anlaşmayı sürdürmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve ABD'nin anlaşmaya sadık kalması için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

- AB'DE DÖNÜŞÜM İHTİYACI

Macron, liderlerle Türkiye konusunu da görüştüklerini ifade ederek, "Türkiye ile ilişkileri durdurmama, kesin ve sert bir diyaloğun içinde olunması gerektiği konusunda anlaştık. Dolayısıyla, Türkiye'deki gelişmelere göre, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin içeriğini belirlememiz gerekiyor. Türkiye'de endişelendirici durumlar var. Komisyon, ilişkilerin nasıl daha iyi olabileceğini inceleyecek ama aynı zamanda terörle mücadele ve sığınmacı sorununu çözmek için bu ilişkiler önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin görüşmelerine ilişkin de "İkinci aşamaya geçebilmek için gerekli finansal taahhütleri yerine getirme konusunda yeterli gelişme yok." diyen Macron, İngiltere'nin önemli bir çabanın içinde olması gerektiğini söyledi.

Macron, AB içindeki dönüşüm ihtiyacına değinerek, bunun için atılması gereken adımları toplantıda anlattığını ve bu konuda bir takvim belirleneceğini sözlerine ekledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR