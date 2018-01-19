AB zirve için nabız yokluyor

ANKARA’nın uzun süredir talep ettiği Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi’ne mesafeli yaklaşan Brüksel’de bu konuda hareketlenme yaşanıyor. Olası bir zirvenin, Türkiye ile tüm AB ülkeleri arasında değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker arasında yapılma ihtimali daha yüksek. Bununla birlikte bu konuda alınmış net bir karar yok. Formatın belirlenmesinde üye ülkelerin yaklaşımları belirleyici olacak.

HENÜZ KARAR YOK

AB kaynakları zirvenin yapılacağını henüz konfirme etmiyor. AB Konseyi’nden bir yetkili, “Bir AB-Türkiye Zirvesi yapılacağını teyit edemem. AB, Türkiye ile diyaloğu sürdürmeye hazır ve olası bir liderler toplantısına ilişkin iç değerlendirme yapıyor, ancak bu aşamada herhangi bir detay belli değil” dedi. AB Komisyonu da aynı çizgide. Komisyon Sözcüsü Margaritis Schinas, “AB-Türkiye ilişkileri politik ajandamızın bir parçası. Türkiye ile diyaloğu sürdürmeye hazırız. Geçmişte de olası bir liderler toplantısı fikri gündeme gelmişti. Şu aşamada böyle bir toplantıyı teyit edemiyoruz” ifadelerini kullandı. Juncker de geçtiğimiz günlerde Bulgar medyasına yaptığı açıklamada olası bir zirve için, “’Ne hayır ne de evet diyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

ZAMANLAMA SIKINTISI

Türkiye ile zirve düzenlenmesi konusunda henüz tüm üye ülkeler aynı çizgide değil. Bu fikre olumlu bakanlar olduğu gibi karşı çıkanlar da var. Zirve için en önemli sıkıntılardan biri ise zamanlama. AB kanadında özellikle nisan ile haziran arası öne çıkıyor. Olası zirvenin nisanda yapılmasının önündeki en büyük sıkıntı AB Komisyonu’nun Türkiye raporunu yayımlayacak olması. Bu belge çok sert olacağından hemen sonrasında zirve yapılması halinde gerginlik düzeyinin yüksek olma riski var. Bu belge öncesinde yapılmasına sıcak bakanlar ise şu aşamada azınlıkta. Zirve yapılması halinde bunun haziran bitmeden olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak Alman basını zirvenin martta yapılacağını ileri sürmüştü. Üst düzey bir Türk yetkili ise şu aşamada kendilerine bu yönde bilgi gelmediğini belirtti.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Zirve konusunda fikir bazında da olsa hareketlilik yaşanmasında Ankara’nın, Batı Balkanlar (Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan) için 17 Mayıs’ta Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenmesi öngörülen genişleme odaklı özel zirveye tepki göstermesi de etkili oldu. Türkiye’nin tepkisinin ilk boyutunu konusu genişleme olan bir zirvenin adaylar arasında ayrım yapılarak düzenlenmesi oluşturdu. Bir başka boyut ise mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının unsurları arasında yer almasına rağmen AB’nin bu konudaki taahhüdüne bağlı kalmamasıydı.