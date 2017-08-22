AB vatandaşları Birlik’ten memnun

ALMAN Friedrich Ebert Vakfı tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında AB'nin varlığından en çok memnun olan ise Almanlar.

AB üyesi sekiz önemli ülkede yapılan ankettin sonucuna göre vatandaşların yüzde 44’ü AB'nin varlığının kendileri için olumlu olduğunu düşünüyor. Bu oran iki yıl önce yüzde 28 olarak ortaya çıkmıştı. Vakıf, İngiltere'nin AB'den çıkmasıyla sonuçlanan referandumun yıl dönümünde başta Almanya olmak üzere Fransa, İspanya, İsveç, Hollanda, İtalya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti vatandaşları arasında yaptığı ankette, katılımcılara AB'nin ülkeleri için avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu yönünde soru yöneltti.

YÜZDE 34’TEN 64’E YÜKSELDİ

Ankete katılan Almanların yüzde 64'dü AB'nin varlığından memnun olduğunu ve ülkeleri için avantaj teşkil ettiği yönünde beyanda bulundu. 2015 yılında bu yöndeki soruya olumlu cevap veren Almanların oranı yüzde 34 olarak ortaya çıkmıştı. AB'nin ülkeleri için olumlu olduğunu düşünen İspanyolların oranı yüzde 59, Slovakların oranı yüzde 52, İsveçlilerin yüzde 43, Hollandalıların yüzde 38 ve Fransızların oranı ise yüzde 35. Aynı ankette çıkan sonuca göre ortak para birimi euroya olan güvende de artış oldu. Almanların yüzde 68'i ve İtalyanların da yüzde 63'ü ortak para birimi euroyu bir güvence olarak görüyor. Anketin bir başka sonucuna göre AB üyesi ülke vatandaşları en büyük sorun olarak mültecileri görürken, birlikten bu soruna çözüm bulmasını da bekliyor.